ABD ve İsrail'in saldırılarında ağır yaralandığı öne sürülen İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, göreve gelişinin üzerinden henüz bir ay geçmişken paylaşılan dikkat çekici görüntülerle yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada yayılan videoda, Hamaney'in bir askeri operasyon odasına giriş yaptığı görülüyor. Görüntülerde odada bulunan üst düzey İranlı komutanların Hamaney içeri girer girmez ayağa kalktığı dikkat çekerken, duvarlardaki dijital ekranlardan birinde İsrail'in Dimona nükleer tesisine ait haritanın yer alması öne çıktı.

Söz konusu görüntüler, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir dönemde servis edildi.

Natanz Nükleer Tesisi, 20 Mart'ta İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısının hedefi olmuştu. İran ise bu saldırıya karşılık olarak İsrail'deki Dimona Nükleer Tesisi bölgesine füze saldırısı gerçekleştirmiş, bir füzenin tesisin bulunduğu alana düştüğü ancak hasar durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı bildirilmişti.

KARA HAREKATININ HABERCİSİ OLABİLİR

Uzmanlar, Hamaney'in operasyon merkezinde görüntülenmesini, İran'ın olası yeni bir çatışma senaryosuna hazırlandığı şeklinde yorumlarken, bazı değerlendirmelerde bunun ABD'nin İran'a yönelik muhtemel bir kara harekâtının habercisi olabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan İran'da liderlik değişimi de dikkat çekici bir süreçte gerçekleşti. Ülkenin lideri Ali Hamaney, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından düzenlendiği öne sürülen hava saldırısında hayatını kaybetmiş, kısa süre sonra oğlu Mücteba Hamaney 9 Mart'ta yeni lider olarak göreve getirilmişti.

Son görüntüler, hem İran'ın askeri hazırlıklarına hem de Orta Doğu'daki gerilimin yeni bir aşamaya evrilebileceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.