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Dünya

Ohotsk Denizi'nde kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Ohotsk Denizi'nde Rus gemisi ile Japon balıkçı teknesi çarpıştı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 07:10 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 07:10
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Ohotsk Denizi'nde Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında bir Rus gemisi ile bir Japon balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

662 tonluk "Amur" isminde 23 mürettebatlı Rus gemisi ile Monbetsu limanına kayıtlı 9,7 tonluk 5 mürettebatlı Japon balıkçı teknesi yerel saatle sabah 06.00 sularında çarpıştı.

Hokkaido eyaletinin 23 kilometre kuzeydoğusunda Ohotsk Denizi'nde meydana gelen kazada Japon balıkçı teknesinden biri 60'lı, diğerleri 30'lu yaşlarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya Sahil Güvenliği, olay yerine devriye gemisi gönderdi.

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