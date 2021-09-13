Okula saldırı planı tutmadı: Polis kıskıvrak gözaltına aldı

AA 13 Eylül 2021 Pazartesi 21:39 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 21:39

Lee Bölgesi şerifi Carmine Marceno, Harns Marsh Ortaokulunda okuyan Philip Byrd (13) ve Conner Pruett'in (14) "toplu katliam planı" yapmakla suçlandığını açıkladı.

Marceno, öğrencilerin Columbine Lisesi'ndeki silahlı saldırıyla yakından ilgilendiklerini, ayrıca boru bombalarının nasıl yapıldığını ve karaborsadan nasıl ateşli silah satın alınacağını öğrenmeye çalıştıklarını belirtti.

Daha sonra yapılan aramalarda Byrd ve Pruett'in evinde çeşitli silah ve bıçaklar bulunduğunu kaydeden şerif, "Ekibimin derhal harekete geçerek kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünden ve çok şiddetli bir eylemi engellediğinden eminim." şeklinde konuştu.

İki öğrencinin "toplu katliam planı yapmak" suçlamasıyla yargılanacağı kaydedildi.

COLUMBİNE LİSESİ SALDIRISI

Amerikan kamuoyunu sarsan silahlı okul saldırılardan birisi olan Columbine Lisesi olayında, Eric Harris (18) ve Dylan Klebold (17), 20 Nisan 1999'da liseye otomatik silahlarla saldırmış, 12 öğrenci ve 1 öğretmeni öldürerek okulun kütüphanesinde intihar etmişlerdi.

O tarihe kadar "ABD'de gerçekleşen en ölümcül okul saldırısı" olarak kayıtlara geçen Columbine Lisesi saldırısı, daha sonra gerçekleşen okul saldırılarına ilham olduğu gerekçesiyle her benzeri saldırıda gündeme gelmeye devam ediyor.