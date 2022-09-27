Okuldan koparıldı ama hayallerinden vazgeçmedi: Filistinli genç, animasyon şirketi kurdu

Filistinli genç yapımcı Keraki, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 2009'da eğitimini bırakmak zorunda kaldı ancak çocukluk hayali animasyon film yapımcılığının peşinden koşmayı bırakmadı ve ilk çalışmalarına evinin bir odasında başladı.

Hareket ettirilen objelerin adım adım çekilen ardışık fotoğraflarının sıralanarak animasyon filmine dönüştürüldüğü "stop motion (duraklı çekim)" tekniğinin inceliklerini kısa sürede öğrenen Keraki, kendi imkanları ile çeşitli dijital tasarım programlarını da öğrenerek bu alandaki becerisini geliştirdi.

Genç yaşında kurduğu "Fab Lab Pal Motion" isimli animasyon yapım şirketinde yerel ve uluslararası şirket ve kurumlara animasyon film üreten Keraki, hayallerini hayata geçirme serüveni ve projelerini AA muhabirine anlattı.

- HAYALDEN GERÇEĞE

Keraki, resim çizmeye çocukluğundan beri ilgili olduğunu ve teknik çizim ile geliştirdiği bu hobisini oyun hamuru ve kartonlardan yaptığı modellerle farklı bir boyuta taşıdığını söyledi.

Bir fotoğraf makinasına sahip olduktan sonra oyun hamuru ve kartonlardan yaptığı modellerin farklı açılardan fotoğraflarını çekmeye başladığını kaydeden Keraki, bu fotoğrafları "stop motion" tekniğiyle ardışık olarak sıralayıp video haline getirmeye başladığını aktardı.

Keraki, sahibi olduğu animasyon yapım şirketinin serüveninin küçük bir çizimle başladığını, ardından teknik resim, el sanatları, teknik ve mekanik işler alanlarında uzmanlıkları barındıran bir şirkete dönüştüğünü dile getirdi.

Animasyon yapım şirketinin yerel ve uluslararası şirket ve kurumlar için birçok film ürettiğini söyleyen Keraki, sosyal medya ve YouTube'da da yapımcısı olduğu çok sayıda filmin yayında olduğunu ifade etti.

Keraki, El-Halil'deki Filistin Politeknik Üniversitesi'nde fikirleri projeye dönüştürmek konusunda 6 aylık bir eğitim aldığını da dile getirdi.

- YAPIM VE ÇEŞİTLİ ALANLARDA BECERİLER

Animasyon filmi yapımının zorluğuna ilişkin Keraki, "30 saniyelik bir animasyon filmi için karakterlerin oluşturulması, ortam, dekor, fotoğraf, ses ve müzik efektleri ile montaj işlerinin tamamlanması haftalar sürecek bir çalışma gerektirebilir." ifadelerini kullandı.

Keraki'nin ortakları ve stajyerlerden oluşan 7 kişilik ekibi animasyonun karakterlerini kil, oyun hamuru, plastik, ahşap, karton gibi maddelere şekil vererek oluşturuyor ve çekim, montaj ve ses efektlerinde ileri teknikler kullanıyor.

Montaj, fotoğraf sanatları, ses mühendisliği ve çeşitli dijital tasarım programlarını da öğrendiğini aktaran Keraki, fotoğraf aşamasının yapımın en zor aşaması olduğunu dile getirdi.

"Bu iş sanat, sabır ve odaklanma gerektiriyor." diyen Keraki, bir animasyon filmi için bazen şirkette günlerini geçirdiğini ifade etti.

- ÖDÜLLER VE UMUTLAR

Keraki, 2016'da Filistin'de kalkınma alanında çalışmalar yürüten Ma'an isimli sivil toplum kuruluşunun "Kalkınma için Ortaklık" temasıyla düzenlediği yarışmada Filistin'deki "En iyi Animasyon Filmi" ödülünü kazandı.

Filistin Özgünlük İçin İşbirliği Derneği, Keraki'nin şirketini 2020 yılında 20 bin dolar değerindeki bir ödüle layık gördü. Tüm dünyaya ulaşmak istediğini aktaran Keraki, hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

- FİKİR VE PROJELERİN HAYATA GEÇMESİ

Animasyon şirketinin ses efektleri uzmanı olan Firas et-Temimi de şirketin bir proje ya da fikri hayata geçirmek isteyen herkese ortam, pratik laboratuvarlar, ekipman ve uzmanlar sağladığını aktardı.

Temimi, şirkette belgesel yapımı, ses efekti üretimi ve müzik yapımı dahil olmak üzere modern bölümler açmak için çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.