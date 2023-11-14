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Dünya

Okulu vurup, dans ettiler! Katliamcı İsrail ordusundan tepki çeken kutlama

Gazze'de katliama 39 gündür aralıksız devam eden İsrail ordusu harabeye çevirdiği bir okulu üs haline getirdi. İsrailli askerlerin okulda bayrak açıp dans ederek kutlama yaptıkları ortaya çıkarken servis edilen büyük tepki çekti.

14 Kasım 2023 Salı 09:38 - Güncelleme:
Okulu vurup, dans ettiler! Katliamcı İsrail ordusundan tepki çeken kutlama

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Gazze'de işgal ve masum siviller üzerinde soykırım uygulayan terör devleti İsrail'e karşı dünya 3 maymunu oynuyor. Tüm bunlar yaşanırken her geçen dakika yeni gelişmelerin yaşandığı Gazze'den tepki çeken bir görüntü daha servis edildi.

1967'de Filistin'de işgale başlayan İsrail ordusunun 38 gündür yoğun bombardıman ve saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde harabeye çevrilen bir okulda askerlerin kutlama yaptıkları ortaya çıktı. İsrail askerlerinin kutlaması, İsrail ordusu tarafından yapılan bir açıklamayla birlikte yayınlanan videoda görüldü.

Ordu açıklamasında, Givati Tugayı askerlerinin Gazze Şeridi'nin göbeğindeki çatışmalar sırasında eğitimlerini tamamlamaları üzerine, "rozet dağıtım töreniyle kutlama yapıldığı" belirtildi.

OKULU VURDULAR! DANS ETTİLER

Alınan bilgiye göre; kutlama yapılan binanın Gazze'deki Filistin Eğitim Bakanlığına bağlı bir okul olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, İsrail askerlerin, iki İsrail bayrağı ile Givati Tugayı'nın bayrağını astıkları okulun içinde dans ederek kutlama yaptıkları görüldü. Saldırılar nedeniyle okulda büyük hasar oluştuğu dikkati çekti.

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