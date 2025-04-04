İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2025 Cuma / 6 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0111
  • EURO
    41,8119
  • ALTIN
    3718.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Okyanus ülkesinde siber saldırı! Emeklilik fonlarını boşalttılar
Dünya

Okyanus ülkesinde siber saldırı! Emeklilik fonlarını boşalttılar

Avustralya'da 3,5 milyondan fazla kişinin üye olduğu AustralianSuper emeklilik fonu ve diğer fonlara siber saldırılar düzenlendiği açıklandı.

AA4 Nisan 2025 Cuma 17:43 - Güncelleme:
Okyanus ülkesinde siber saldırı! Emeklilik fonlarını boşalttılar
ABONE OL

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, AustralianSuper fonu son 1 ayda 600'e yakın siber saldırının hedefi olurken, fon üyesi 4 kişi yaklaşık yarım milyon dolar kaybetti.

AustralianSuper'den yapılan açıklamada, üyelerin hesaplarına girişte sorun yaşadığını ve bazı hesaplarda hiç para görünmediği belirtildi.

Açıklamada, siber saldırıyı düzenleyenlerin bu hafta içinde 600'e yakın üyenin şifresine erişerek hesaplarına giriş yaptığının tespit edildiği aktarıldı.

Ülkede emeklilik fonunu temsil eden Avustralya Süper Emeklilik Fonları Birliğinden (ASFA) yapılan açıklamada da "bir dizi" emeklilik fonunun siber saldırıların hedefi olduğu kaydedilerek, bazı üyelerin hesaplarının bu saldırılardan etkilendiği duyuruldu.

Açıklamada, fonları temsil edenlerin etkilenen üyelerle iletişime geçtiği ve verileri tehlikeye girenlere yardımcı olduğu vurgulandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, siber saldırılardan haberdar olduğunu ifade ederek, "Zaman içinde yanıt vereceğiz. Ne olduğunu değerlendiriyoruz. Bu bağlamda Avustralya'da yaklaşık her 6 dakikada bir siber saldırı olduğunu unutmayın. Bu düzenli bir sorun." ifadelerini kullandı.

AustralianSuper'in internet sitesindeki bilgilere göre, fonun büyüklüğü 365 milyar doların üstünde ve 3,5 milyondan fazla üyesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.