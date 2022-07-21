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Dünya

Okyanusun 5 bin metre derinliğinde görüntülendi! Çok nadir rastlanıyor

Avustralya'da bilim insanları, Hint Okyanusu derinliklerinde gözlem projesi yürütürken 5 bin metre derinlikte son derece nadir rastlanan bir deniz anasını görüntülemeyi başardı.

DHA21 Temmuz 2022 Perşembe 12:52 - Güncelleme:
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Minderoo Vakfı ve Batı Avustralya Üniversitesi'nden okyanus uzmanları, ekolojistler, genetikçiler ve yerbilimcilerden oluşan bir grup bilim insanı, 3 yıllık 'Derin Deniz Araştırması' sırasında son derece nadir görülen bir deniz anasını görüntülemeyi başardı.

Hidrozaa sınıfına ait Trachymedusa adı verilen deniz anası, Doğu Hint Okyanusu'nun 5 bin metre derinliğine yerleştirilen kamera sayesinde görüntüledi.

Bilim insanları yaptıkları açıklamada, narin olduğu belirtilen ve parlak mavi olduğu görülen dokunaçlı deniz anasının derin okyanus diplerinde yaşadığını ve son derece nadir görüntülendiğini ifade etti.

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