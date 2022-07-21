Okyanusun 5 bin metre derinliğinde görüntülendi! Çok nadir rastlanıyor

Minderoo Vakfı ve Batı Avustralya Üniversitesi'nden okyanus uzmanları, ekolojistler, genetikçiler ve yerbilimcilerden oluşan bir grup bilim insanı, 3 yıllık 'Derin Deniz Araştırması' sırasında son derece nadir görülen bir deniz anasını görüntülemeyi başardı.

Hidrozaa sınıfına ait Trachymedusa adı verilen deniz anası, Doğu Hint Okyanusu'nun 5 bin metre derinliğine yerleştirilen kamera sayesinde görüntüledi.

Bilim insanları yaptıkları açıklamada, narin olduğu belirtilen ve parlak mavi olduğu görülen dokunaçlı deniz anasının derin okyanus diplerinde yaşadığını ve son derece nadir görüntülendiğini ifade etti.