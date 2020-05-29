Okyanusun dibinde hortum mu? Araştırmacıları şaşırtan görüntü

star.com.tr 29 Mayıs 2020 Cuma 12:22 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 12:22

Gerçekten de denizin altında da hortum oluşur mu? Bu konu, Avustralya'da su altı çekimi yapan gözlemcilerin yayınladığı görüntülerle araştırmacılar tarafından sorgulanmaya başlandı.

Avusturalya Queensland'daki Moore Resif'inde gözlem yapan Schmidt Okyanus Enstitüsü'nden araştırmacıları, 22 Mayıs'ta canlı yayınlanan bir keşif gezisi sırasında 'su altı hortumuna' benzeyen bir olay keşfetti.

Enstitü araştırmacıları tarafından yakalanan ve daha sonra YouTube'da paylaşılan görüntülerde, araştırmacıların arasında geçen sohbette, ilk başta kendi ekiplmanlarının girdap oluşturmuş olabileceği düşünülüyor.

Daha sonra araştırmacılardan biri, 'Bekle, bu bir hortum mı?' diyerek gülmeye başlıyor. 'Deniz tabanında oluşturduğumuz bir su büyüsü gibi' diyen araştırmacı, daha sonra hortumun doğal olarak meydana geldiği sonucuna varıyor.

Görüntüleri inceleyen araştırmacı, 'Bu inanılmaz. Sanki bir su altı kasırgası. Bunu daha önce hiç görmedim.' diyor.

Aynı zamanda görüntüler hakkında yorum yapan Avustralyalı Deniz Jeoloğu Dr. Robin Beaman, doğa olayını 'bentik bir hortum' olarak niteledi. Beaman, daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadığını da belirtti.

Schmidt Okyanus Enstitüsü'nden daha sonra olağan dışı olayla ilgili yapılan açıklamada, ve bunun 'İlk olarak olayın suyu hareket ettiren dikey ROV iticilerinin bir sonucu olarak meydana geldiğini tahmin ettikleri' belirtilse de, hala okyanusun altında gerçekleşen olayla ilgili çok az şey bilinmesinin heyecan verici olduğu dile getirildi.

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