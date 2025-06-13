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Dünya

Olağanüstü hal tedbirleri gerekçesiyle Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmayacak

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından alınan olağanüstü hal tedbirleri gerekçesiyle Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmayacağı açıklandı.

AA13 Haziran 2025 Cuma 12:56 - Güncelleme:
Olağanüstü hal tedbirleri gerekçesiyle Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmayacak
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Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattığı bildirildi.

Olağanüstü hal tedbirleri kapsamında toplantıların yasaklanması gerekçesiyle Aksa'da ibadetlerin sadece görevliler tarafından yapılabileceği, cuma namazına cemaatin katılamayacağı kaydedildi.

Öte yandan, Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine giriş ve çıkışların İsrail polisi tarafından kapatıldığı aktarıldı.

Filistin Vakıflar Bakanlığı, El Halil'deki İbrahim Camisi'nde de cuma namazının kılınamayacağını belirterek kutsal mekanlardaki İsrail ihlalinin durdurulması çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail basınındaki haberlere göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin kentlerinin giriş ve çıkışlarının İsrail askerleri tarafından kapatıldığı, bölgede Filistinlilerin topraklarını gasbederek kurulan Yahudi yerleşimlerinde ise güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

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