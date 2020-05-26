star.com.tr 26 Mayıs 2020 Salı 14:16 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 14:17

Bir bölgede yapılan kentsel kalkınma projesi çalışmalarında, Milattan Önce (MÖ) 221 yılına ait olduğu belirtilen ve sağlam kalan bir mezar, kazara keşfedidi.



Orta Çin'in Henan eyaletinde Sanmenxia Arkeoloji Enstitüsü ile bazı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar sonucu, mezarda diğer gömü eşyaları ile birlikte en az 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve kuğu şeklindeki bir ibrikte saklanan, 3 litre kadar kahverengi bir sıvıya rastladı.

Başlangıçta tahıldan yapılan alkolü bir içecek olarak kabul edilen sıvı, doğal gerçekliğe yakınlığıyla dikkat çeken kuğu şeklindeki bronz bir ibrikte bulundu. Daily Mail'de yer alan habere göre, gizemli sıvının araştırılması için testler başladı.

Araştırmacı Yan Fei'ye göre, küçük bir delikten 3 litreden fazla kahverengimsi sıvı aktı.

Fei, "Kuğu başlı bronz kap arkeolojik araştırmalarda nadiren görülen bir bulgudur. Bu alanda ilk defa böyle bir eşya bulduk. Öte yandan kuğunun doğal gerçekliğe yakın yüz özellikleri çok çarpıcı.' dedi.

Fei'ye göre bu detaylar, erken dönem medeniyetlerinin bronz eşya yapmada ne kadar yetenekli olduğunun açık bir göstergesi.

İlk tahminlere göre kuğu şeklindeki kap, erken dönem yerel halk tarafından yapılan bir çeşit tahıl alkolü saklamak için kullanılmış olabilir.

Ancak uzmanlar herhangi bir sonuç çıkarımında bulunmadan önce, Pekin'den uzmanlara maddeyi test etme çağrısı yaptı.

Kabın bulunduğu mezarın, Çin (Qin) Hanedanlığı'nın sonu (MÖ 221 ila 207) ve Han Hanedanlığı'nın (M.Ö. 206 ila 220 MS) ilk zamanları arasındaki kaotik döneme ait olduğu belirtildi.

Araştırmacılar mezarın, muhtemelen düşük rütbeli bir memur/görevliye ait olduğunu söylüyor.

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