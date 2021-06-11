Yossi Cohen suikast ve patlamayı 'itiraf' etmedi ama 'ima' etti, tehditler savurdu

star.com.tr 11 Haziran 2021 Cuma 17:14 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 17:14

Geçen Temmuz, İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen patlamanın ardından Tahran, gelişmiş santrifüj tertibatını parçalayan olayın 'bir terör saldırısı' olduğunu açıklayarak İsrail'i suçlamıştı. Benzer bir patlamanın bu yılın başlarında başka bir İran yeraltı nükleer tesisinin içindeki güç sistemini tamamen yok ettiği bildirildi.

Kasım 2020'de, İran'ın nükleer programının, önde gelen nükleer bilim adamlarından biri olan Muhsin Fahrizade, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. İran bu suikastın arkasında da, Mossad'ın olduğunu belirtmiş, Dışişleri Bakanı Zarif, 'Suikastın arkasında İsrail'in olduğuna dair 'ciddi belirtiler' var.' açıklamasında bulunmuştu.

2016 yılından, geçtiğimiz haftaya kadar Mossad'ın başkanı olarak görev yapan Yossi Cohen, her iki olay için bir itirafta bulunmasa da, saldırıların arkasında Mossad'ın olduğunu ima etti.

ABD istihbarat teşkilatları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın nükleer silah arayışına yönelik çabalarını 2003'te terk ettiğine inanıyor. İran, uzun süredir programını barışçıl olarak sürdürüyor. Cohen Fahrizade suikastını açıkça üstlenmese, de İsrail'in İranlı bilim adamlarını programa katılmaktan caydırmak için çaba gösterdiğini ve bazılarının İsrail tarafından dolaylı da olsa uyarıldıktan sonra çalışmalarını bıraktığını söyledi.

İsrail'in Channel 12 kanalındaki 'Uvda' programında Ilan Dayan'a konuşan Cohen, Fahrizade ile ilgili istihbarat topladıklarını kabul ederek, 'Bilim insanı kariyerini değiştirmeye istekliyse ve artık bize zarar vermeyecekse, evet, bazen onlara bir çıkış yolu sunuyoruz.' dedi.

Dayan ise Cohen'i, "Yossi Cohen'in bu eylemin sorumluluğunu üstlenemez, ancak tüm operasyonda kişisel imzası var." dedi.

'NATANZ ESKİSİ GİBİ GÖRÜNMÜYOR'

İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ndeki patlama ile ilgili açıklamalarda bulunan Cohen, 'Çok net bir şekilde İran'a şunu söylüyoruz: Nükleer silah elde etmenize izin vermeyeceğiz. Neyi anlamıyorsun?' dedi.

Cohen, patlamanın santrifüjlerini devre dışı bırakmasından sonra Natanz tesisinin 'eski gibi görünmediğiyle' övünürken, Ilan Dayan, Mossad'ın patlayıcıları tesise nasıl soktuğuna dair ayrıntılı açıklama yaptı.

DİĞER BİLİM İNSANLARINI AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Cohen röportajı, adeta İran'ı ve nükleer programında çalışan bilim insanlarını faaliyetlerine devam etmeleri halinde, 'hedef alınacakları konusunda' tehdit etmek için bir fırsat olarak kullandı.

Röportajı doğrudan İran'a hitap etmek için kullanan Cohen, İsrail'in faaliyetlerini izlediğini söyledi.

Cohen'in Mossad'daki yerine geçen David Barnea ve İsrail hükümeti, TV röportajıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı, iki olayın arkasında Mossad'ın olduğunu doğrulamadı. İran da eski Mossad başkanının açıklamalarına henüz yanıt vermedi.

star.com.tr