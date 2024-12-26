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Dünya

Olası dron saldırılarına karşı önlem aldılar! 4 havalimanı uçuşlara kapatıldı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), başkent Moskova'da bulunan Şeremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Jukovski ve Kaluga Havalimanlarında uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla geçici olarak uçuşların durdurulduğu açıklandı.

DHA26 Aralık 2024 Perşembe 16:58 - Güncelleme:
Olası dron saldırılarına karşı önlem aldılar! 4 havalimanı uçuşlara kapatıldı
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Rusya'da olası dron saldırıları nedeniyle Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, Sivil hava araçlarının uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla Şeremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Jukovski ve Kaluga havaalanlarına geçici olarak uçuş kabul edilmeyeceği bildirildi.

Rosaviatsiya'dan yapılan açıklamada "Hava aracı ekipleri, hava trafik kontrolörleri ve havaalanı hizmetleri, uçuş güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor. Güvenlik, her zaman birinci önceliğimizdir" ifadelerine yer verildi.

  • Rusya Hava Güvenlik
  • Moskova Havalimanları
  • Uçuş Durumu

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