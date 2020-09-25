star.com.tr 25 Eylül 2020 Cuma 19:46 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 20:50

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde müvekkillik talep etme bahanesiyle Babar'ın Srinagar'daki evine gelen iki silahlı kişi Müslüman avukatı öldürdüğü bildirildi.

Kadri'nin yakınları olaya ilişkin, "Kadri dışarı çıktığında ona ateş ettiler ve kaçarak uzaklaştılar" dedi. Yakınları tarafından hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Kadri'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

30'lu yaşlarının sonunda yaşamını yitiren Müslüman avukat, bir aktivist olarak Hint televizyonlarındaki tartışma programlarında, Cammu Keşmir'in kendi kaderini tayin hakkını savunan açık sözlü bir tartışmacıydı.

Babar Kadri, son dönemlerde katıldığı tartışma programlarından birinde, haber kanalı spikerinin, "Kahrolsun Pakistan!" sloganına karşılık "Kahrolsun Hindistan!" diye cevap vermişti.



Ülkede yaklaşık 30 yıldır sivillerin hedef alındığı yüzlerce suikast ve faili meçhul cinayetlerin gerçekleştiği bilinirken, Müslüman avukatın suikastının arkasında Hindistan yönetiminin olup olmadığı tartışılıyor.

Hindistan, bağımsızlık yanlısı silahlı örgütlerin eylemlerini "Pakistan destekli terör" olarak nitelerken, İslamabad yönetimi suçlamayı reddederek bölge halkının meşru hak taleplerinin karşılanmasını istiyor.

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