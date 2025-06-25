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Dünya

''Öldü'' dedikleri general ortaya çıktı

İsrail'in 13 Haziran'daki saldırılarında hayatını kaybettiği iddia edilen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani, Tahran'da düzenlenen gösterilere katıldı.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 07:05 - Güncelleme:
''Öldü'' dedikleri general ortaya çıktı
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İran resmi haber ajansı IRNA haberinde, İsrail saldırısında hayatını kaybeden generaller arasında Kaani'nin de olduğu iddiaları devam ederken Kaani'nin 12 gün sonra ilk kez başkent Tahran'da görüntülendiğini bildirdi.

Haberde, Kaani'nin İsrail ile ateşkesten sonra Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda düzenlenen "zafer kutlamalarına" katıldığını gösteren görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde yanındaki korumalarıyla birlikte meydana gelen Kaani'nin alandaki vatandaşlarla sohbet ettiği görüldü.

IRNA görüntüleri, "12 gün süren İsrail saldırganlığının ardından General Kaani'nin ilk görüntüleri" notuyla paylaştı.

Amerikan The New York Times gazetesi 13 Haziran'da "ismi açıklanmayan İranlı kaynaklara" dayandırdığı haberinde, Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kaani'nin İsrail'in İran'daki saldırılarında öldürüldüğünü iddia etmişti.

İran ile İsrail arasında yaklaşık iki hafta süren karşılıklı saldırıların ardından gelen ateşkes haberi sonrasında başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, zafer kutlaması yapmıştı.

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