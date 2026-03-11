İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0902
  • EURO
    51,2086
  • ALTIN
    7351.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Öldüğü iddiaları vardı! İran'dan yeni Hamaney açıklaması geldi
Dünya

Öldüğü iddiaları vardı! İran'dan yeni Hamaney açıklaması geldi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın danışmanı Yusef Pezeşkiyan, ABD medyasının 'dini lider Mücteba Hamaney bacaklarından yaralı' iddiasını yalanlayarak, 'Sayın Hamaney'in yaralandığına dair haberler duydum. Bağlantıları olan bazı arkadaşlara sordum. Bana, çok şükür onun sağlıklı ve güvende olduğunu söylediler' dedi.

IHA11 Mart 2026 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
Öldüğü iddiaları vardı! İran'dan yeni Hamaney açıklaması geldi
ABONE OL

ABD ve İsrail iş birliğinde 28 Şubat'ta İran'a düzenlenen saldırılarla başlayan savaş, 12. gününde sürüyor. ABD medyası, saldırıların ilk gününde hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney'in yerine seçilen Mücteba Hamaney'e ilişkin bir iddia ortaya attı. New York Times gazetesine göre, Mücteba Hamaney savaşın ilk günü olan 28 Şubat'ta babası dini lider Ali Hamaney'in bir hava saldırısında öldürüldüğü sırada bacaklarından yaralandı.

İRAN'DAN YENİ HAMANEY AÇIKLAMASI GELDİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın danışmanı Yusef Pezeşkiyan ise iddiaları yalanladı. Yusef Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberler duydum. Bağlantıları olan bazı arkadaşlara sordum. Bana, çok şükür onun sağlıklı ve güvende olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

  • Mücteba Hamaney
  • Yusef Pezeşkiyan
  • İran lideri

ÖNERİLEN VİDEO

Uzun namlulu silahlarla soygun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.