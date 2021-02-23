Kan donduran 'Sevgililer Günü' hediyesi! Öldürdüğü zürafanın kalbiyle poz verdi

star.com.tr 23 Şubat 2021 Salı 21:22 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 22:02

Güney Afrika'da yaşanan olay büyük tepki topladı. Güney Afrika'da yaşayan 32 yaşındaki Merelize Van Der Merwe isimli kadın öldürdüğü zürafa nın kalbini elinde tuttuğu bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafın altına, "Bir zürafanın kalbinin ne kadar büyük olduğunu hiç merak ettiniz mi?" yazan Van Der Merwe, "harika" kocasının sevgililer gününde sürpriz yaptığını, 1500 sterlin (15 bin TL) karşılığında zürafa avı için anlaştığını ifade etti.

Bir narenciye çiftliğine sahip olan Van der Merwe adlı kadının, bir "avcı" olduğu ve leoparlar, filler ve diğer büyük hayvanlar da dahil olmak üzere kendi adına 500 hayvan öldürdüğü iddia ediliyor. Yaptığı açıklamada, hayvan hakları gruplarına saygı duymadığını dile getiren kadın, söz konusu oluşumlardan mafya olarak söz etti. Van der Merwe, "Anneleriyle yaşamaya devam eden hayvan hakları aktivistlerinden korkmuyorum." dedi.

Cinayeti işleyen Merelize Van Der Merwe isimli kadına sosyal medyadan tepki yağdı.



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