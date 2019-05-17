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Öldüren TV şovu!

İNGİLTERE’DE serbest yayın yapan özel televizyon kanalı ITV’de yayınlanan Jeremy Kyle Show adlı programa katılan 63 yaşındaki bir konuk, çekimlerden 10 gün sonra intihar etti.

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Nişanlısını aldatmakla suçlanan konuğun, programın yayımlanmayan bölümünde yalan makinesi testinde başarısız olduğu belirtildi. Konuğun oğlu, babasının çekimler sonrası ilişkisinin sona ermesinden endişe ettiğini aktardı. İntihar sonrası, ITV, 14 yıldır hafta içi her gün sabah saatlerinde ekrana gelen şovu süresiz olarak yayından kaldırdı. 

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