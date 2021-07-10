Öldüresiye dövdüler, ip bağlayıp kenar mahallelerde sürüklediler

star.com.tr 10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:13 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:13

53 yaşındaki Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, geçtiğimiz günlerde evinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayın ardından açıklama yapan Kolombiya Savunma Bakanı, Moise'nin suikast şüphelilerin Kolombiyalı eski askerler olabileceğini açıkladı.



Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikast zanlılarına ilişkin açıklamasında, Moise suikastının, toplamda 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.

Moise'ye yönelik suikastın failleri olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 15 Kolombiyalı ile 2 Haiti asıllı Amerikalı gözaltına alındı.

Polis, suikast timinden geriye kalanların peşindeyken, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'ın kenar mahallelerinden çok ilginç bir görüntü geldi.

İddiaya göre, sivil bir grup tarafından yakalanan suikast timinden iki kişi, önce öldüresiye dövüldü, ardından iple bağlanıp sokaklarda sürüklendi.

Görüntülerde yakalanan şahıslardan birinin, öfkeli kalabalığın ortasında üstsüz ve kanlar içinde görülüyor.

Söz konusu iki ABD paralı askerinin suikast nedeniyle tutuklanmasının ardından, Haiti polisi şahıslara ait olduğu iddia edilen kimlik, silah ve malzemeleri kamuoyuna gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Haitili-Amerikalıların gözaltında tutulduğuna dair haberlerin farkında olduğunu, ancak şimdilik yorum yapamayacaklarını açıkladı.

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