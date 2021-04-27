Öldürülen FBI ajanın oğluna devlet töreni gibi doğum günü kutlaması

DHA 27 Nisan 2021 Salı 10:47 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 10:49

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward bölgesindeki polis memurları Şubat ayında bir arama emri sırasında vurularak öldürülen iki özel ajandan biri olan FBI Ajanı Daniel Alfin'in oğlunun 5'inci yaş günü için doğum günü sürprizi düzenledi.

DEVLET TÖRENİ GİBİ

Devlet törenini andıran doğum günü kutlamasına, bir itfaiye aracı, havadan iki helikopter, 4 polis aracı, bir zırhlı askeri araç, 7 adet zırhlı koruma aracı ve korumda ordusu katıldı. Eli Alfin hem olanlar hem de aldıkları hediyeler karşısında şaşkına döndü. Alfin yaş günü için düzenen geçit töreni için polislere el sallarayarak teşekkür etti.

"GEÇİT TÖRENİNE KATILMAKTAN ONUR DUYDUK"

Şerif ofisinden konuya ilişkin yaplan açıklamada, "Eli Alfin'in 5'inci doğum günü geçit töreninde yerel ve federal kurumlara katılmaktan onur duyduk. Eli, Şubat'ta Sunrise, Florida'da bir arama emrini uygularken vurularak öldürülen iki FBI özel ajanından biri olan FBI Ajanı Daniel Alfin'in oğlu" ifadelerine yer verildi.