Ölen adamın evinden cephane çıktı
Almanya'da 81 yaşındaki bir adam evinde hayatını kaybetti. Evde inceleme yapan yetkililer, bodrum katında 500´e yakın silah ve 5 kilo barut buldu.
- DHA
Yerel medya, ismini vermediği 81 yaşındaki bir Almanın, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Iserlohn kentindeki evinde `tabii ölüm´ ile vefat ettiğini; evde inceleme yapan şehir asayiş dairesi görevlilerin bodrum katında 500´e yakın silah bulduğunu duyurdu. Durum polise bildirildi.
Bodrum katında yapılan aramalarda aralarında ikinci dünya savaşından mavzerler, kısa ve uzun menzilli silahların da bulunduğu 500´e yakın silah ile beş kilo civarında barut bulunduğu belirtildi.
Polis, silahların vefat eden ev sahibi tarafından ruhsatsız bulundurulduğunu açıkladı.
Kölner Stadt-Anzeiger, Berliner Zeitung, Augsburger Allgemeine gazetelerinin yanı sıra Funke Medya Grubu yayın organlarıyla, WDR radyo1 ve televizyonunun geniş yer verdiği `Evde silah deposu´ haberlerinde, polisin, bodrumda bulunan barutun yanında başka bir patlayıcı olabileceği ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldığı belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.