21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9438
  • 6,6386
  • 244.772
  • 94.235
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ölen adamın evinden cephane çıktı

Almanya'da 81 yaşındaki bir adam evinde hayatını kaybetti. Evde inceleme yapan yetkililer, bodrum katında 500´e yakın silah ve 5 kilo barut buldu.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel medya, ismini vermediği 81 yaşındaki bir Almanın, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Iserlohn kentindeki evinde `tabii ölüm´ ile vefat ettiğini; evde inceleme yapan şehir asayiş dairesi görevlilerin bodrum katında 500´e yakın silah bulduğunu duyurdu. Durum polise bildirildi.
 
Bodrum katında yapılan aramalarda aralarında ikinci dünya savaşından mavzerler, kısa ve uzun menzilli silahların da bulunduğu 500´e yakın silah ile beş kilo civarında barut bulunduğu belirtildi.
 
Polis, silahların vefat eden ev sahibi tarafından ruhsatsız bulundurulduğunu açıkladı.
 
Kölner Stadt-Anzeiger, Berliner Zeitung, Augsburger Allgemeine gazetelerinin yanı sıra Funke Medya Grubu yayın organlarıyla, WDR radyo1 ve televizyonunun geniş yer verdiği `Evde silah deposu´ haberlerinde, polisin, bodrumda bulunan barutun yanında başka bir patlayıcı olabileceği ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldığı belirtildi.

Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak'tan vergi reformu açıklaması

Bakan Albayrak'tan vergi reformu açıklaması

Bu proje 2023'e damga vuracak!

Bu proje 2023'e damga vuracak!

Yüzde 90'ı tamamlandı! Ege Bölgesi'nin en büyüğü olacak

Yüzde 90'ı tamamlandı! Ege Bölgesi'nin en büyüğü olacak

Kozmik Oda'yı aratan eski savcıya 17 yıl hapis cezası

Kozmik Oda'yı aratan eski savcıya 17 yıl hapis cezası

Ukrayna kararı AB'yi gerdi: Bu yeni bir saldırıdır

Ukrayna kararı AB'yi gerdi: Bu yeni bir saldırıdır

'Yüz binlerce işverenimiz, çalıştıracak eleman bekliyor'

'Yüz binlerce işverenimiz, çalıştıracak eleman bekliyor'

Türkiye - Azerbaycan - Belarus ortak üretimi... Ve ilki banttan indi

Türkiye - Azerbaycan - Belarus ortak üretimi... Ve ilki banttan indi

'Failin en ağır cezayı alması için tüm davalara müdahil olacağız'

'Failin en ağır cezayı alması için tüm davalara müdahil olacağız'
 

POPÜLER HABERLER

Sıcak su hattı patladı, yol çöktü, yolcu otobüsündekiler mahsur kaldı!

Sıcak su hattı patladı, yol çöktü, yolcu otobüsündekiler mahsur kaldı!

Hayvanlar aleminin en komik anları

Hayvanlar aleminin en komik anları

Avrupa'nın göbeğinde unutulmayan 'Osmanlı' askeri

Avrupa'nın göbeğinde unutulmayan 'Osmanlı' askeri

Bordan yeni bir madde üretildi!

Bordan yeni bir madde üretildi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA