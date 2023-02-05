Ölen F-4 pilotun babasından skandal sözler! Cenaze sonrası Türk düşmanlığı yaptı

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-4E Phantom 2 tipi savaş uçağı, 30 Ocak'ta İyon Denizi'nde düşmüş, kazada 29 yaşındaki yardımcı pilot Marios Mihail Turuçikas hayatını kaybetmişti.



Yunanistan iki savaş uçağı pilotunun yasını tutarken Mihail Turuçikas'in babasının sözleri dehşete düşürdü.

Oğlunun acısını ömür boyu yaşayacağını ifade eden baba Turuçikas, Türk düşmanı çıktı.

Yunan medyasına konuşan baba, skandal açıklamalarda bulundu. Oğlunun gece uçuşlarına çıktığında çok endişelendiğini belirten baba, oğlunun kendisine "Rafale uçurmak için zamana ihtiyacım var" dediğini kaydetti.

Oğlunun geri gelmeyeceğini söyleyen baba Turuçikas, "Şu anda kazanın nedenini bilmekle ilgilenmiyorum. Bir olasılık, uçağın hasar görmüş olması, değil mi? Bana bu uçakların bir sorunu olmadığını ve bunu bildiğini söylüyordu. Pilotlar uçmadan önce kendileri bir kontrol yapmadı mı?. Oğlumun uçağın kaderini kendi eline alamamış olması beni incitiyor" dedi.

Oğlunu kaybetmesinden dolayı büyük bir acı yaşayan Yunan babanın, sonraki açıklamaları ise pes dedirtti. Türk düşmanlığını sözler önüne seren baba, "Ege'de tek başına uçtuğunu ve öldürüldüğünü söylemeli miyim? Bir Türk'ün yolunu kesmeye gittiğini ve öldürüldüğünü mü? Sanırım acım daha hafif olacaktı" dedi.

Star Gazetesi