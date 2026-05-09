Atlantik Okyanusu'nda seyreden MV Hondius adlı lüks yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs salgını küresel sağlık endişelerini artırırken, İspanya'da şüpheli bir vaka tespit edildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; MV Hondius yolcu gemisiyle seyahat ettikten sonra virüse yakalandığı ortaya çıkan ve Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde hayatını kaybeden Hollandalı hastayla daha önce aynı uçakta bulunan 32 yaşındaki İspanyol bir kadının, enfeksiyon şüphesiyle Alicante kentindeki bir hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Şahsa yapılan testin 24 ila 48 saat içinde sonuçlanacağı aktarıldı.

İspanya Sağlık Bakanı Yardımcısı Javier Padilla, enfeksiyon şüphesi taşıyan hastanın hantavirüsten ölen kişinin iki sıra arkasında oturduğunu belirterek, uçakta kısa bir süre bulundukları için temasın oldukça sınırlı olduğunu ifade etti. Padilla ayrıca, aynı uçakta bulunan Hollandalı bir kabin görevlisi de dahil olmak üzere bazı kişilerin potansiyel semptomlar gösterdiğini ancak yapılan testlerin negatif çıktığını aktardı.

EN AZ ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Arjantin'in en güneyindeki Ushuaia şehrinden 1 Nisan'da yola çıkan MV Hondius adlı lüks yolcu gemisinde hantavirüs salgını patlak vermiş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) şimdiye kadar üçü ölümle sonuçlanan en az beş vakanın doğrulandığını açıklamıştı.

