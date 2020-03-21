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Dünya

Ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımı yayınlandı

İtalyan Ulusal Sağlık Servisi (ISS), İtalya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine ilişkin rapor yayınladı.

DHA21 Mart 2020 Cumartesi 18:15 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 18:15
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan İtalya’da, Ulusal Sağlık Servisi, hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine dair rapor yayınladı.

Yayınlanan raporda, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalaması 78,5 olarak açıklanırken; yaşamını yitiren kadınların yaşının, erkeklerden fazla olduğu kaydedildi.

HANGİ HASTALIKLARA SAHİP OLANLAR DAHA ÇOK ETKİLENDİ?

Raporda, hayatını kaybedenlerin yüzde 1.2’sinde başka hastalık tespit edilmezken; koronavirüs dışında bir eştanısı bulunanların yüzde 23.5’i, iki eştanısı bulunanların yüzde 26.6’sı, üç eştanısı bulunanların ise yüzde 48.6’sının yaşamını yitirdiği görüldü.

EN YAYGIN SEMPTOMLAR NELER?

ISS’in raporunda, hastaneye giden hastaların en yaygın tanısının ateş ve solunum güçlüğü olduğu ifade edildi. Öte yandan, kanlı balgam ve ishal gibi semptomların daha az görüldüğü aktarıldı. Ayrıca, hastaların yüzde 5.7’sinin semptom göstermediği duyuruldu.

Rapordaki verilerde, koronavirüs semptomları gösteren hastaların semptomlarının başlamasından ölüme kadarki süre 8 gün olarak açıklandı.

50 YAŞIN ALTINDAKİ ÖLÜMLER PAYLAŞILDI

ISS’ten yapılan açıklamada, Mart ayı verilerine göre 3 bin 200 kişinin 36’sının 50 yaş altında olduğu belirtildi. Bu ölümlerden 9’unun 40 yaşından 8 erkek ve bir kadın olduğu; yaşlarının 31 ila 39 arasında değiştiği ifade edildi.

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