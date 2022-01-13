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Dünya

Olivier Veran Kovid-19'a yakalandı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 18:53 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 18:53
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Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisini izole ettiğini ve çalışmalarını uzaktan takip ettiğini belirtti.

Fransız basınının bakanın yakın çevresine dayandırdığı haberlerde, akıllı telefonlar için geliştirilen ve insanların temaslı olduğu kişileri takip eden uygulamanın Veran'a Kovid-19'u taşıyan biriyle temasa geçtiğini bildirdiği aktarıldı.

Dün Bakanlar Kurulu toplantısına katılan Veran'ın bunun üzerine ilk Kovid-19 testini yaptırdığı ve sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.

Veran'ın Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı ikinci testin pozitif çıktığı belirtildi.

Kasım ve aralıkta Fransa Başbakanı Jean Castex, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Franck Riester ve Endüstriden Sorumlu Devlet Bakanı Agnes Pannier-Runacher de Kovid-19'a yakalanmıştı.

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