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Dünya

Ölü ve yaralılar var! Tahran'da askeri merkezde patlama

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda bir askeri merkezde çıkan yangın sonucu meydana gelen patlamada 1 askerin hayatını kaybettiği, itfaiye ekibinden 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

AA6 Mart 2025 Perşembe 21:59 - Güncelleme:
Ölü ve yaralılar var! Tahran'da askeri merkezde patlama
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İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Tahran Belediyesi İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, Tahran'ın doğusunda bir askeri merkeze bağlı bir binada yangın ve daha sonra patlama meydana geldiğini duyurdu.

Meleki, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden 10'unun yangın sırasında patlama yaşanması nedeniyle yaralandığını bildirdi.

Meleki, yaralı itfaiye personelinden 6'sının hastaneye sevk edildiğini ifade etti.

Devrim Muhafızları Ordusundan olaya ilişkin yapılan açıklamada ise patlamada Mustafa Abdullahi adlı bir askeri personelin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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