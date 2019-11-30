Ölüm döşeğinde Star Wars’ı izleyecek İngiltere’nin Waterlooville kasabasındaki Rowans bakımevi, Twitter hesabından yaptığı duyuruda bir hastası için yardıma ihtiyacı olduklarını aktardı. Bakımevi attığı tweetinde, “Yardımcı olur musunuz? Star Wars hayranı olan bir hastamız var ve maalesef zaman 20 Aralık’a kadar ondan yana olmayacak. Son arzusu Star Wars’un final filmini küçük oğluyla beraber izlemek” dedi.