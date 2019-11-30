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Ölüm döşeğinde Star Wars’ı izleyecek

İngiltere’nin Waterlooville kasabasındaki Rowans bakımevi, Twitter hesabından yaptığı duyuruda bir hastası için yardıma ihtiyacı olduklarını aktardı. Bakımevi attığı tweetinde, “Yardımcı olur musunuz? Star Wars hayranı olan bir hastamız var ve maalesef zaman 20 Aralık’a kadar ondan yana olmayacak. Son arzusu Star Wars’un final filmini küçük oğluyla beraber izlemek” dedi.

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Masum isteğe filmin yapımcısı Disney’in CEO’su Bob Iger’den olumlu yanıt geldi. Iger, hastanın 20 Aralık’ta vizyona girecek son Star Wars filmini Şükran Günü’nde izleyeceğini duyurdu. Iger Twitter’dan yaptığı acıklamada “Hasta ve ailesi filmi izleyecek. Güç sizinle olsun!” ifadesini kullandı.

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