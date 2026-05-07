Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan Hollanda bayraklı MVHondius adlı yolcu gemisinde hantavirüs patlak verdi. 23 ülkeden 150'den fazla kişi bulunduğu gemide 7 vaka tespit edildi, 3'ü öldü. Atlas Okyanusu'nda demirleyen geminin yolcularından birinin de ünlü YouTuber Ruhi Çenet olduğu ortaya çıktı.

İLK VAKANIN EŞİ DE ÖLDÜ

Çenet, 24 günlük yolculuğunu "Bir aylık okyanus yolculuğumda çok kötü şeyler oldu!" notuyla yayımladığı videoda anlattı. "Bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm" diyen fenomen, gemiden indikten sonra vefat eden kişinin karısının da öldüğünü söyledi. Çenet, "Üçüncü kişi de ölünce gemide tedavisi olmayan ve kemirgenlerden bulaşan Hantavirüs olduğu belirlendi" dedi.

DOKTORUN DURUMU AĞIR

Kendisinden sonra geminin 11 gün daha yolculuğa devam ettiğini aktaran Çenet, ilk vaka sonrası önlem alınmadığını anlattı. "Herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı. Dahası ilk günden daha yolcular gemiye bindirilmeden önce kan testi istenmeliydi" diyen Çenet, geminin tek doktorunun da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

KARANTİNADA DEĞİLİZ

Gemideki bir diğer Türk yolcu Emin Yoğurtçuoğlu ise farklı bir tablo çizdi. Yoğurtçuoğlu, şu an gemide yeni vaka olmadığını belirterek, "Kimse hasta değil, yeni vaka yok, karantinada değil. İlk ölen yolcunun hantadan öldüğü ispatlanmadı" ifadelerini kullandı.

DSÖ: İNSANDAN İNSANA BULAŞABİLİR

Dünya Sağlık Örgütü, gemideki vakaların ardından hantavirüsü yakın takibe aldı. DSÖ, virüsün genellikle kemirgenlerden bulaştığını, nadir de olsa insandan insana geçebileceğini belirterek küresel riskin düşük olduğunu açıkladı. Gemide yeni semptom görülmediği bildirilirken, ilk vakanın yolculuk öncesinde enfekte olmuş olabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, geminin uğradığı bazı adalarda yoğun kemirgen popülasyonu bulunduğuna dikkat çekti. Kemirgenlerden bulaşan hantavirüs; ateş, yorgunluk ve kas ağrısıyla başlıyor. İlerleyen vakalarda solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

ADAYA YANAŞMA İZNİ KAOS ÇIKARDI

İspanya, Yeşil Burun Adaları açıklarında demirli bulunan yolcu gemisinin Kanarya Adaları'na yanaşmasına izin verdi. Adadaki Özerk Yönetimin Başkanı Clavijo, bu kararı reddetti. Geminin üç gün içinde Kanarya Adaları'nın en büyük yerleşimi olan Tenerife'ye ulaşması bekleniyor.