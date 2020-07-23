Ölüm kampında yeni keşif! Ölen çocukların ayakkabılarında notlar bulundu

star.com.tr 23 Temmuz 2020 Perşembe 10:42 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 10:42

İsrail Times'ta yer alan habere göre, Polonya'daki Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi'nde sergilenen çocukların ayakkabıları koruma çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar esnasında, müze çalışanları ayakkabıların içinde notlar olduğunu fark etti.



Yeni keşfe ek olarak, birçoğu ayakkabıların içinde astar veya dolgu olarak kullanılan mektuplar, gazete parçaları ve banknotlar da dahil birçok tarihi eser de bulundu.

Müze yetkilileri, daha ayrıntılı araştırmalarla kampta ölen kişiler hakkında daha fazla bilgi edineceklerini umuyorlar.

Müze personeli, bir çift ayakkabının 1938'de Prag'da doğan ve 1941-1945 yılları arasında Naziler tarafından öldürülen birçok Avrupalı Yahudi'den biri olan Amos Steinberg'e ait olduğunu söylüyor. Steinberg, Auschwitz'e götürülmeden önce 1942'de ailesi ile birlikte Theresienstadt gettosunda hapsedilmiş.

Müze yetkililerinden Hanna Kubik bulgularla ilgili açıklamasında, 'Çocuğunun ayakkabısına imzayı bırakanın büyük olasılıkla annesi olduğunu tahmin ediyoruz.' diyerek, bir ayakkabıdaki, 'Baba başka bir transfer sırasında sınır dışı edildi. 10 Ekim 1944'te Auschwitz'ten Dachau kampına transfer edildiğini biliyoruz.' notunu paylaştı.

Bir başka ayakkabıda, çalışanlar Ackermann, Brávermann ve Beinhorn gibi çeşitli Macarca isimlere ait belgeler buldu.

Kubik, 'Bu insanlar muhtemelen 1944 ilkbaharında veya yazında Macar Yahudilerinin imhası sırasında Auschwitz'e sürüldü. Umarım daha ayrıntılı araştırmalar bu insanlarla ilgili ayrıntıları ortaya çıkarır.' dedi.

Yaklaşık 230.000 çocuğun Auschwitz'de hapsedildiği tahmin ediliyor ve bunların büyük çoğunluğu kampta öldü.

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