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Dünya

'Koronavirüs tedavisinde işe yarıyor' dedi... Ölüm tehditleri alıyor

Fransa'nın Marsilya Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğu sonucunu ortaya koyan Profesör Didier Raoult'un ölüm tehditleri aldığı ileri sürüldü.

27 Mart 2020 Cuma 07:40 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 07:40
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Euronews'in haberine göre, Fransız basını, Prof. Didier Raoult'u tehdit eden şahıslara 'kamu hizmeti yürütenleri öldürmekle tehdit etmek ve gözdağı vermek' suçlamasıyla soruşturma açıldığını yazdı.

Prof. Raoult'u arayan kimliği belirsiz bir kişinin "Yarın saat 14:00'e kadar bu saçmalıkları dile getirmeye son vermezsen, olacakları görürsün" sözleriyle tehdit ettiği belirtildi. Bir gün sonra Raoult'a gönderilen mesajlarda ise "klorokin ilacıyla ilgili sözlerinden geri adım atman için 4 saatten az süren var." denildi.

Fransız basını ayrıca koronavirüs hastalarında kullanılması öngörülen klorokin ilacı üzerindeki çalışmalarını sürdüren Prof. Raoult'un kendisine yönelik ölüm tehditleri konusunda soruşturma süreci devam ettiği için açıklama yapmak istemediğini aktardı.

Doktor Rault, deneysel tedaviyi kabul eden 24 hastanın yüzde 75'inin 6 gün içerisinde virüsten kurtulduğunu açıklamıştı.

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