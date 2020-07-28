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Dünya

Ömer el-Beşir döneminde üst düzey görevlerdeydi! Eski Sudan Meclis Başkanı gözaltına alındı

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde üst düzey görevlerde bulunan, Eski Sudan Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer pazar günü başkent Hartum'da gözaltına alındı.

AA28 Temmuz 2020 Salı 16:11 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 16:11
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Sudan Resmi Haber Ajansının (SUNA) haberinde, eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde üst düzey görevlerde olan Ömer'in bazı soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.

Ömer'in, Sudan'daki geçici hükümetin devrilmesi çağrısıyla Hartum'da düzenlenen protestolara da katıldığı ve en kısa sürede yargılanacağı aktarıldı.

Ömer'in gözaltına alınması sonrasında bilgi almak için polis merkezine giden damadı Dr. Usama el-Reyyis'in de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

El-Beşir döneminde danışman olarak da görev yapan Ömer, Yüksek Öğretim Bakanı, Bilim ve Teknoloji Bakanı ve Şura İslami Hareket Konseyi Başkanı gibi görevlerde bulunmuştu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devrik lider Ömer el-Beşir rejiminin izlerinin ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele ve tüm hakların iadesiyle ilgili 10 Aralık 2019'da bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

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