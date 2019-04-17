Ömer el-Beşir'in başkent Hartum'daki Kuber hapishanesine nakledildi
Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir başkent Hartum'daki Kuber hapishanesine nakledildi.
- AA
Sudan'da askeri kaynaklar, devrik lider Ömer el-Beşir'in başkent Hartum'daki Kuber hapishanesine nakledildiğini bildirdi.
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