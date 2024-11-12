Belçika'da savunma sanayi alanından haber yayınlayan internet sitesi Army Recognition'da yer alan haber göre, Fransa merkezli uçak üreticisi Dassault Aviation, Peru'ya 24 Rafale çok amaçlı uçağın satın alınması için ön teklifi sundu.

RAFALE JETLERİ İÇİN 2 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF

Haberde, Peru'nun hava filosu modernizasyon çabalarının bir parçası olarak, yedek parça teminindeki zorluklar nedeniyle emekliye ayrılan eski Mirage 2000 ve MiG-29 savaş uçaklarını değiştirmek için yakın zamanda bir seçim süreci başlattığı bildirildi.

Peru hükümeti, Walter Enrique Astudillo Chávez liderliğindeki Savunma Bakanlığı'nın onayıyla, 24 yeni uçak için bir satın alma planını doğruladı. Yaklaşık 2 milyar dolar olarak tahmin edilen ve Banco de la Nación'dan talep edilen bir krediyle finanse edilen bu proje, ilk olarak 12 jetlik bir başlangıç partisi satın almayı amaçlıyor.

11 SEÇENEK 3'E İNDİRİLDİ

Dassault Aviation'ın Rafale savaş uçağı için resmi olarak ön teklifini sunduğu hatırlatılan haberde, Peru'ya İsveç ve Amerika'nın da teklif sunulduğu açıklandı. İsveç merkezli uçak üreticisi Saab'ın Gripen E/F için Amerkia merkezli Lockheed-Martin'i ise F-16V modeli için proje ilettiği öğrenildi.

Peru Hava Kuvvetleri (FAP) Genelkurmay Başkanı General Carlos Enrique Chávez Cateriano, ülkesinin başlangıçta uçak konusunda 11 seçeneğinin olduğunu ancak maliyetler, satış sonrası teknik destek ve ekipmanın jeopolitik kökeni dikkate alındığında sayının son olarak 3'e indirildiğini söyledi.

Latin Amerika ülkesi Peru'nun yakın zamanda tüm seçenekleri değerlendirip kararını vereceği tahmin ediliyor.

Star Gazetesi

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