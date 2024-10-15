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Dünya

Onay çıktı: Tunus'a 500 milyon dolarlık kredi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Afrika İhracat ve İthalat Bankasının (Afrexim Bank) Tunus'a sağladığı 500 milyon dolar tutarındaki krediyi onayladı.

AA15 Ekim 2024 Salı 18:10 - Güncelleme:
Onay çıktı: Tunus'a 500 milyon dolarlık kredi
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Tunus Resmi Gazetesinin bugünkü sayısında yayımlanmasının ardından yürürlüğe giren 500 milyon dolarlık kredi, Tunus'un 2024 yılı bütçesinde kullanılacak.

Tunuslu yetkililer ile Afrexim Bank arasında yapılan kredi anlaşması görüşmeleri 31 Temmuz 2024 tarihinde 500 milyon dolarlık kredi sağlanmasıyla sonuçlanmıştı.

Tunus'ta son yıllarda yaşanan ekonomik krizden dolayı özellikle un, yağ, pirinç ve un gibi temel gıda maddelerine ulaşmakta sıkıntı yaşanıyor.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 1993 yılında kurulan Afrexim Bank, Afrika ülkeleri ile diğer kıta ülkeleri arasındaki ticareti genişletmeyi hedefliyor.

  • Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said
  • Tunus
  • Afrika Bankası

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