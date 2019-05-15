Önce ABD, sonra Almanya: Irak’ta neler oluyor?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD istihbaratının “İran destekli militanların ABD kuvvetlerinin bulunduğu üslerin çevrelerine roket yerleştirdiğini” bildirmesinin ardından Irak’ın başkenti Bağdat’a mayıs ayı başında sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Irak’ın yüksek rütbeli subaylarıyla gerçekleştirdiği konuşmasında “Irak’taki güçlerini artırmakta olan militanların kontrol altında tutulması konusunda uyaran Mike Pompeo, aksi durumda ABD’nin güç kullanmak zorunda kalacağını söyledi.

“SALDIRIYA UĞRARSAK, BAĞDAT’LA KOORDİNE OLMADAN KENDİMİZİ KORURUZ”

Reuters’te yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun sürpriz ziyareti hakkında bilgi sahibi olan üst düzey bir Iraklı askerî yetkili, “Amerikalıların mesajı son derece açıktı. Irak’tan, bu grupların bölgedeki ABD çıkarlarına yönelik tehdidini sonlandırmalarını istediler. ABD’nin Irak toprakları içerisinde saldırıya uğraması durumunda, Bağdat yönetimiyle koordine olmaksızın kendilerini korumak için harekete geçeceklerinin altını çizdiler.” diye konuştu.

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

Vaşington ile Tahran yönetimleri arasındaki tansiyon, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran petrolü alan ülkelere tanıdığı geçici muafiyeti mayıs ayı başında sona erdirmesiyle tırmanmıştı.

Karşılıklı tehditlerin ardından ABD tarafı İran Devrim Muhafızları’nı terör listesine alırken, İran tarafı ise buna misilleme olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını terör listesine almıştı.

IRAK’IN ABD-İRAN ÇATIŞMASINDAKİ POZİSYONU

Irak, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarında taraf olmayacağını açıklamıştı. Özellikle enerji ithalatı noktasında büyük oranda İran’a bağımlı olan Irak, enerji sektöründeki iki yetkilinin Reuters’e söylediğine göre, “ABD Dışişleri Bakanı Pompeo tarafından Amerikan şirketleriyle petrol ve enerji anlaşmaları imzalaması” noktasında baskıya maruz kaldı.

Chatham House olarak da bilinen Londra merkezli Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü araştırmacılarından Renad Mansur, bu hamlenin hem İran’a yönelik bir baskı olduğunu hem de Irak yönetimini Vaşington ile Tahran arasında bir taraf seçmeye zorladığını söyledi.

ABD’nin Iraklı liderlere “ya bizimlesiniz ya da onlarla” dediğini aktaran Mansur, “Iraklılar ise, neden her ikinizle de müttefik olamayalım diye düşünüyorlar. Fakat ne Amerikalılar ne de İranlılar bu fikre sıcak bakmıyor.” sözlerini kaydetti.