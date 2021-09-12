Önemli itiraf! BioNTech'in teklifini geri çevirdikleri ortaya çıktı

12 Eylül 2021 Pazar 14:32 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 15:22

NTV'nin İngiliz The Telegraph gazetesine dayandırdığı haberinde dünyaca ünlü ilaç devi Pfizer, koronavirüsün kısa sürede etkisinin azalarak yok olacağını düşündü. Bu nedenle şirketin, Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in kendi şirketleri BioNTech ile işbirliği yaparak aşı üretme teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı.

Pfizer'in virüs Ocak 2020'de tüm dünyada hızla yayılmaya başlamışken ikiliye, 'Bu iş yürümeyecek' dedikleri belirtildi.

O dönem mRNA teknolojisi, Pfizer'in başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu olan Dr. Phil Dormitzer tarafından 'fazla deneysel' bulundu. Dormitzer, Sars ve Mers salgınları gibi Kovid-19'un da kontrol altına alınacağını zannettiğini belirtti.

Dr. Şahin ise, aklında pandeminin nasıl son bulacağına dair ayrıntılı bir fikrinin olduğunu fakat Dr. Dormitzer'in yaklaşımını da tamamen akla yatkın bulduğunu söyledi. Dr. Şahin, 'Phil'e telefon ettikten sonra bir an düşündüm ve 'Birkaç hafta içinde onu tekrar arayalım' dedim' diye konuştu.

Pfizer yetkililerinin fikrini değiştirmek için zamanla yarışan Türeci ve Şahin, bir ay sonra şirketi ikna ederek anlaşmayı imzaladı.

Türeci ve Şahin'in 85 milyar dolar (yaklaşık 720 milyar TL) değerindeki şirketi BioNTech'in Pfizer işbirliğiyle geliştirdikleri 1.4 milyar doz koronavirüs aşısı 120'den fazla ülkeye gönderildi. Bu sayıyı yalnızca Çinli aşı üreticisi Sinopharm geçebildi.