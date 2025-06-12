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Dünya

Öngörüleri tutmadı! F-35 siparişinin yarısını iptal ettiler

ABD Hava Kuvvetleri, F-35 uçaklarıyla ilgili talebini yarı yarıya azalttı.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2025 Perşembe 07:34 - Güncelleme:
Öngörüleri tutmadı! F-35 siparişinin yarısını iptal ettiler
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), F-35 savaş uçaklarıyla ilgili olarak Kongre'den talebini yarı yarıya azalttığı bildirildi.

Bakanlık bu hafta Kongre'ye gönderilen tedarik talep belgesinde Hava Kuvvetleri için geçen yıl öngörülen 48 uçağa karşılık, yalnızca 24 adet savaş uçağının alınmasını istedi.

Pentagon'un ayrıca bu mali yıl için Kongre tarafından onaylanan 17 uçak yerine donanmanın F35'in uçak gemisine uyumlu versiyonundan 12 adet talep ettiği, Deniz Piyadeleri'nin ise bu yılki bütçeye kıyasla iki uçak daha az alacağı ifade edildi.

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Pentagon'un F-35 talebini azaltmasının ardından F-35 üreticisi ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'in hisseleri düşüşe geçti.

  • ABD
  • F35
  • ABD Hava Kuvvetleri

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