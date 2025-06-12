ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), F-35 savaş uçaklarıyla ilgili olarak Kongre'den talebini yarı yarıya azalttığı bildirildi.

Bakanlık bu hafta Kongre'ye gönderilen tedarik talep belgesinde Hava Kuvvetleri için geçen yıl öngörülen 48 uçağa karşılık, yalnızca 24 adet savaş uçağının alınmasını istedi.

Pentagon'un ayrıca bu mali yıl için Kongre tarafından onaylanan 17 uçak yerine donanmanın F35'in uçak gemisine uyumlu versiyonundan 12 adet talep ettiği, Deniz Piyadeleri'nin ise bu yılki bütçeye kıyasla iki uçak daha az alacağı ifade edildi.