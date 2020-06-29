star.com.tr 29 Haziran 2020 Pazartesi 16:01 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 16:08

Amerikalı siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından tüm ülkeyi savaş alanına çeviren 'Black Lives Matter (Siyah Hayatlar Değerlidir)' protestolarına karşı, 'Blue Lives Matter (Mavi Hayatlar Değerlidir)' protestoları düzenleyen gruplar, kolluk kuvvetlerini destekliyor.



Karşı protestolar kapsamında, ABD'nin Virginia eyaletindeki Fredericksburg şehrinde "Back the Blue (Maviye Dön)" mitingine yüzlerce Amerikalı katıldı.

Ulusal bayraklar ve Blue Lives Matter flamaları taşıyan göstericiler, polisin yetkilerinin alınması gibi çağrılar yapan protestoculara karşıt sloganlar attı.

Fredericksburg Polis Departmanına göre, izin verilen miting yaklaşık 400 kişiyi bir araya getirdi ve etkinlik sırasında herhangi bir olay bildirilmedi.

Pazar günü gerçekleştirilen gösteri, polis izni ve nezaretinde yapıldı. Gösteri sırasında herhangi bir olayın yaşanmadığı bildirildi.

Blue Lives Matter, Antifa ve diğer uzak sol gruplarla birlikte polise karşı kapsamlı ve şiddet içeren olaylara imza atan protestoculara karşı çıkarak, polis gücünün geri dönmesini talep ediyor.

Blue Lives Matter nedir?

Blue Lives Matter, 2014 yılında New York Polis Departmanı (NYPD) yetkilileri Joseph Imperatrice, Christopher Brinkley ve Carlos Delgado tarafından kuruldu.

Kurucular, Rafael Ramos ve Wenjian Liu'nun Brooklyn'de vurularak öldürülmesi sonucu harekete geçti.

İsmail Abdullah Brinsley'nin, Eric Garner ve Michael Brown'ı polis nezaretinde ölümlerinin intikamını almak için öldürdüğü ileri sürüldü.

Kâr amacı gütmeyen kuruluş, 'polis mücadalesi' çatısı altında toplanan aktif veya emekli kolluk kuvvetlerinden oluşuyor.

Üyeler, bir polis memurunu öldürmek istemenin, bir nefret suçu olarak görülmesi gerektiğini savunarak, polislerin ayrımcılığa uğradığını inanıyor.

Blue Lives Matter bayrağı ne anlama geliyor?

Blue Lives Matter bayrağı, geleneksel Amerikan bayrağında, kırmızının yeri siyahla değişir ve ortasından mavi bir şerit geçer.

Bu mavi çizgi, polislerin 'görev çizgisi'dir ve toplumun kaosa sürüklenmesini engelleme konusunda 'ince bir çizgiyi' temsil eder.

Ancak, Virginia'daki beyaz üstünlükçü mitingde, Konfederasyon bayrakları ile birlikte tespit edildikten sonra bazı ırkçı çağrışımlara sahip olduğu ileri sürüldü.

2019'da kaç polis öldürüldü?

FBI istatistiklerine göre geçtiğimiz yıl, görev başında meydana gelen olaylarda 89 polisin öldü.

Bu memurlardan 48'i saldırı sonucu ölürken, 41'i ise kaza sonucu öldü.

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