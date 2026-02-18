ABD, İran'la dün Cenevre'de yaptığı görüşmelerin hemen ardından Orta Doğu ve Avrupa bölgesine mühimmat sevk etmeyi sürdürüyor.

Açık kaynak istihbaratlarını takip ve analiz eden bazı sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre ABD'nin son günlerde Orta Doğu bölgesine gönderdiği savaş uçağı ve diğer unsurların, 2025 Haziran'da İran'a yönelik saldırı yaptığı dönem kullandıklarıyla aynısı olduğu görüldü.

Açık kaynaklardan edinilen uçuş bilgilerine göre ABD'de bulunan Virginia'daki Joint Base Langley-Eustis'ten gelen 6 adet F-22 tipi savaş uçağı, dün itibarıyla İngiltere'de bulunan RAF Lakenheath üssüne ulaştı.

Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nden görev uçuşları yapan bir RC-135 Rivet Joint sinyal istihbarat uçağı da Akdeniz'deki Girit adasına taşındı.

Hürmüz Boğazı'nda dün devriye gezen bir tanesi de dahil olmak üzere çok sayıda P-8 Poseidon deniz devriye uçağı, Orta Doğu'da görev uçuşları yapıyor.

16 Şubat'ta İngiltere'deki RAF Lakenheath'ten 18 adet F-35 uçağının havadan yakıt ikmal tankerleri eşliğinde bölgeye doğru yola çıktığı görüldü.

ABD'nin ayrıca dün İngiltere'deki RAF Mildenhall Hava Üssü'ne iki adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağı gönderdiği görüldü.

USS ABRAHAM LİNCOLN UÇAK GEMİSİ ORTA DOĞU'YA KONUŞLANMIŞTI

Washington'un İran'ın nükleer programlarına ilişkin taleplerine yanıt vermemesi halinde olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Orta Doğu'da eşi benzeri görülmemiş bir ABD askeri yığınağı yapması nedeniyle bölge giderek artan gerilimlere sahne oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

New York Times'ın (NYT) 13 Şubat'taki bir haberinde dört ABD'li yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

"HAFTALARCA SÜREBİLECEK SALDIRI" İDDİASI

ABD'de Donald Trump yönetiminin İran ile "büyük bir savaşa yakınlaştığı" ve bunun "haftalarca sürebilecek tam teşekküllü" bir saldırı olabileceği öne sürüldü.

Amerikan Axios haber platformunun ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Orta Doğu'da İran ile "büyük bir savaşa çoğu Amerikalının fark ettiğinden daha yakın olduğu ve bunun çok yakında başlayabileceği" savunuldu.

Orta Doğu savaşın eşiğinde: ABD'den İran'a "topyekün" operasyon hazırlığı "ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunun büyük, haftalarca süren ve tam teşekküllü olabileceği" ileri sürülen haberde, bu saldırının muhtemelen "ortak ABD-İsrail harekatı" olabileceği iddia edildi.

Haberde, "150'den fazla ABD askeri kargo seferi, Orta Doğu'ya silah sistemleri ve mühimmat taşıdı. Sadece son 24 saatte F-35, F-22 ve F-16 tipi 50 savaş uçağı daha bölgeye doğru yola çıktı." ifadelerine yer verildi.

Haberde, 2 İsrailli yetkiliye dayandırılarak, İsrail hükümetinin, İran'da rejim değişikliği, nükleer ve füze programlarının hedef alınmasını savunduğu, "günler içinde bir savaş senaryosu için hazırlandığı" öne sürüldü.

Bazı ABD kaynaklarının, saldırı öncesi Washington'un daha fazla zamana ihtiyacı olabileceğine ilişkin görüşü aktarılan haberde, Trump'ın ismi paylaşılmayan bir danışmanının ise "gelecek birkaç haftada saldırıya ilişkin yüzde 90 ihtimal bulunduğu" iddiasına yer verildi.

İSRAİL MECLİSİNDE İRAN'A KARŞI MUHTEMEL SAVAŞ HAZIRLIKLARININ GÖRÜŞÜLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

İsrail Meclisindeki Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi görüşmesinde İran'a karşı muhtemel savaşa hazırlıkların ele alındığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, komite yetkilileri İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı Sekreteri Shai Clapper'den güvenlik değerlendirmesi aldı.

Komite başkanı Likud Milletvekili Boaz Bismuth, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, İran konusunda zorlu bir dönemden geçtiklerini belirterek "İsrail'de İran'a karşı bir saldırının ne zaman başlatılacağını günde birkaç kez kendine sormayan vatandaş yok." ifadesini kullandı.

İsraillilerin hazırlık yaptığını ileri süren Bismuth, her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını iddia etti.

TOPLANTI FÜZE VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI ÜZERİNE YAPILDI

Yedioth Ahronoth'un haberinde ise Clapper'in komite üyeleriyle görüşmesinin, İsrail'e füze ve insansız hava aracı fırlatma hazırlıklarına odaklanan gizli bir güvenlik değerlendirmesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerin iyimser açıklamalara rağmen samimi geçmediği öne sürülen haberde nükleer konuda bazı ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, Tahran balistik füzeler ve "vekil güçlere" yardım konusunu görüşmeyi reddettiği için ABD'lilerin çok iyimser olmadığı iddia edildi.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNİN ÇÖKME İHTİMALİ

Cenevre'de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin ardından, İsrail'in müzakerelerin çökme ihtimaline karşı hazırlıklar yaptığı ileri sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail'de görüşmelerin kritik bir noktaya geldiği tahmin ediliyor.

Tel Aviv yönetimi, Cenevre'deki görüşmelerin ardından İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.

Beyaz Saray'ın, İsrail'e müzakerelerin bu turunun sona erdiğini ve İranlıların ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği şartları kabul etmeyeceği için müzakerelerin ilerlemesinin zor olacağını bildirdiği ileri sürülen habere göre, İsrail'de Trump'ın İran'a saldırı istediği fakat müzakereler için her fırsatı tüketerek saldırıyı meşrulaştırmayı arzulandığı düşüncesi hakim.

Haberde, Cenevre'deki görüşmelerin ardından Tel Aviv yönetiminin, diplomasi için zamanın daraldığı ve bu nedenle İsrail'in "saldırı her an kapıdaymış gibi" hazırlıklı olması gerektiği düşüncesiyle hareket ettiği belirtildi.