İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1032
  • EURO
    48,3822
  • ALTIN
    5391.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Onlarca yıl sonra ilk kez! Küçük penguenlerin dönüşü ekolojik iyileşme işareti
Dünya

Onlarca yıl sonra ilk kez! Küçük penguenlerin dönüşü ekolojik iyileşme işareti

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin güney kıyısında, daha önce neslinin tükendiği düşünülen küçük penguenlerin, onlarca yıl aradan sonra bölgede yeniden ürediği tespit edildi.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 17:13 - Güncelleme:
Onlarca yıl sonra ilk kez! Küçük penguenlerin dönüşü ekolojik iyileşme işareti
ABONE OL

ABC News'ün haberine göre, "Friends of Little Penguins Eden" adlı gönüllü grup, bölgede penguenlerin çiftleşme çağrılarını taklit eden ses sistemi kurdu.

Bu sistemin etkisiyle penguenler yeniden bölgeye yöneldi ve eyaletin Eden açıklarındaki bir bölgede en az iki farklı noktada üreme faaliyetine başladığı saptandı.

Uzmanlar, birkaç çift küçük penguenin burada yuva kurduğunu ve yumurtladığını gözlemledi.

Türün bölgeye geri dönüşünün "önemli bir ekolojik iyileşme işareti" olduğunu belirten uzmanlar, yeni koloninin henüz "kırılgan" olduğunu vurguladı.

Küçük penguenler, 1990'lı yıllarda yaşanan şiddetli fırtınalar ve yırtıcı hayvanların saldırıları nedeniyle Eden'deki yuvalarını kaybederek bölgeden tamamen çekilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.