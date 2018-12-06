Reuters: OPEC petrol üretimi kısıntısında anlaştı
OPEC petrol üretimi kısıntısında anlaştı, nihai miktar henüz belirlenmedi.
- star.com.tr
Reuters haber ajansının, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 175. olağan toplantısına katılan bir yetkiliden aktardığına göre, OPEC'e üye ülkeler petrol üretimi kısıntısında anlaştı. Nihai miktar ise henüz belirlenmedi.
Suudi Enerji Bakanı Halid el-Falih daha önce yaptığı açıklamada, OPEC'in, petrol üretiminin azaltıması için OPEC üyesi olmayan Rusya'ya ihtiyacı olduğunu ifade etmişti.
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