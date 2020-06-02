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Dünya

OPEC+ toplantısının öne çekileceğine dair haberler petrol fiyatlarını yükseltti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun planlanan toplantısının öne çekileceğine ilişkin haberlerle petrol fiyatları yükseldi.

DHA02 Haziran 2020 Salı 16:18 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 16:19
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Brent 40 dolar sınırına yaklaşırken, Batı Teksas hafif petrolü de 35 doları aştı.

Rusya medyasında yayımlanan haberlere göre, OPEC+ Grubu, üretim kısıntısına ilişkin sürenin biraz daha uzatılmasının görüşüleceği ve 10 Haziran için planlanan toplantısının 4 Haziran'a çekilmesi düşünülüyor.

Kaynaklara göre, OPEC'in Ortadoğu coğrafyası içindeki tüm üyeleri, günde yaklaşık 10 milyon varili bulan üretim kısıntısının 2020 sonuna kadar sürdürülmesinden yana tavır alırken, Rusya buna karşı çıkıyor.

OPEC+ toplantısının öne çekilmesine ilişkin haberler üzerine, Temmuz vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.53 yükselerek 39.29 dolara, aynı vadeli ABD Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.03 yükselişle 36.16 dolara çıktı.

OPEC+ Grubu'nun halen uygulanmakta olan üç aylık üretim kısıntısının süresi Temmuz ayı sonunda doluyor.

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