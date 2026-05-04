OPEC'ten ayrılmaları dikkat çekmişti... BAE: Karar kimseye yönelik değil

Bakan Sultan bin Ahmed el-Cabir, "2026 BAE'de Üret" adlı fuarın açılışında yaptığı konuşmada, OPEC ve OPEC+'dan ayrılma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

BAE'li bakan, "Küresel ekonomideki konumumuzu güvenle, istikrarlı, olgun ve net bir şekilde yeniden şekillendirdiğimiz yeni bir aşamanın başındayız. BAE'nin küresel enerji sistemindeki konumunu yeniden belirleme ve OPEC ile OPEC+'dan çekilme yönündeki kararı kimseye karşı yöneltilmiş değildir; stratejik ve iyi düşünülmüş bir karardır." ifadesini kullandı.

Ayrılma kararının ülkenin ulusal çıkarlarına ve uzun vadeli stratejik hedeflerine hizmet ettiğini belirten Cabir, bu adımın "kalkınma, ekonomi ve sanayi alanlarındaki hedeflerle uyumlu olduğunu; yatırımların daha da hızlanması, genişletilmesi ve değer yaratılmasında kendilerini daha da güçlendirdiğini" savundu.

BAE, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.