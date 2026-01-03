İSTANBUL 14°C / 13°C
Dünya

Operasyondan saatler önce dikkat çeken temas: Maduro en son o heyetle görüşmüş

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını ifade ettiği Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun son diplomatik görüşmesi Çin heyetiyle oldu.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 14:22 - Güncelleme:
Operasyondan saatler önce dikkat çeken temas: Maduro en son o heyetle görüşmüş
Yerel basındaki haberlere göre, Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılardan yaklaşık 12 saat önce Çin heyetiyle görüştü.

Başkentteki Miraflores Sarayı'nda Çin'in özel temsilcisi Çiu Şiaoçi başkanlığındaki Çin heyetiyle yapılan görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı.

Görüşmeye, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Çin'in Caracas Büyükelçisi Lan Hu da katıldı.

Venezuela'dan uluslararası hukuk ihlali vurgusu

Toplantıda, Venezuela ve Çin arasında imzalanan 600'den fazla ikili anlaşma gözden geçirildi, enerji, ticaret ve altyapı gibi alanlarda iki ülke arasında devam eden yakın işbirliği değerlendirildi.

Görüşme, ülkeye düzenlenen ABD saldırıları öncesi Maduro'nun son resmi diplomatik görüşmesi oldu.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela'da OHAL ilan edildi

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD'den Venezuela'ya saldırı! Trump: Maduro ve eşi yakalandı
  • maduro
  • çin heyeti
  • diplomasi
  • görüşme

