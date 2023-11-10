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Dünya

Orban, Ukrayna'nın AB üyeliği müzakerelerine karşı çıktı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki olası üyelik müzakerelerinin başlamamasından yana olduklarını belirtti.

AA10 Kasım 2023 Cuma 18:26 - Güncelleme:
Orban, Ukrayna'nın AB üyeliği müzakerelerine karşı çıktı
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Başbakan Orban, AB Komisyonunun Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlatılması tavsiyesine ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Orban, "Ukrayna hiçbir şekilde Avrupa Birliği'ne katılma hedefleri konusunda müzakereye hazır değil. Macaristan'ın net pozisyonu müzakerelerin başlamaması yönündedir." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik Birlik üyesi ülkelerin çoğundan farklı bir yaklaşım sergileyen Başbakan Orban, Kiev'in üyelik müzakerelerine karşı çıkmasının durdurulan AB fonlarıyla ilişkili olmadığını söyledi.

Orban, AB'nin fonlarının serbest bırakılması karşılığında Brüksel'in Ukrayna'nın üyelik hedefini desteklenmesi yönündeki olası baskısını "kabul etmeyeceğini" de sözlerine ekledi.

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