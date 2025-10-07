Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada "Avrupa Birliği bugün en stratejik ortak olarak TDT ve Orta Asya'yı almalı. Macaristan bunu yaptı. Orta Avrupa da bunun farkında" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla Azerbaycan Gebele kentinde düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlık ettiği toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedovve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise teşkilatın gözlemci üyesi olarak zirvede yer aldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zirvedeki konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı'nda karşılıklı anlayışın var olduğunu belirterek, "Bizde enerji güvenliği, büyüme aynı zamanda güçlü liderler var ve gerçekten oldukça ümit verici bir görünüm. Orta Asya'nın daha güçlenmesine yönelik de ümit verici bir gelecek görüntüsü var. Hepinizi tebrik etmek isterim" dedi.

"AVRUPA BİRLİĞİ BUGÜN STRATEJİK ORTAK OLARAK TDT VE ORTA ASYA'YI ALMALI"

Avrupa Birliği'nin uyguladığı tarifelerle adeta ABD'yle bir bilek güreşi yaptığını belirten Orban, "Rusya'yla bağı kestik. Afrika'yla ilişkilerimiz ve Çin ile Avrupa Birliği ilişkilerimiz. Bütün bunlar biraz akıl karıştırıcı. Şu aşikar ki Avrupa Birliği bugün en stratejik ortak olarak TDT ve Orta Asya'yı almalı. Macaristan bunu yaptı. Orta Avrupa da bunun farkında. Biz Macarlar olarak bunun farkındayız ve açık bir şekilde bu duruşumuzu da gösteriyoruz, dile getiriyoruz. Umuyorum ki Batı Avrupa'daki meslektaşlarım da bunu fark edecek ve bu Brüksel'de merkezdekiler de bunu fark edecek. Ama Her şeyden önce bizim Avrupa'daki bu karmaşık siyasi durumu düzeltmemiz ve daha sonrasında da stratejik bir düşünme düzeyine ulaşmamız gerekiyor" dedi.

"AB'NİN ORTA ASYA'NIN STRATEJİK ÖNEMİNİ TANIMASINI KABUL ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Avrupa Birliği'nin bir savaş stratejisi izlediğini vurgulayan Orban, "Bir savaş operasyonu yapıyor. Ukrayna'da Rusya'ya karşı cephede askeri araçlarla savaşı kazanmak istiyor. Rusya, Ukrayna savaşı Avrupa Birliği tarafından kendi savaşımız olarak dile getirilmiş durumda. Avrupa Birliği'nin bu anlamda halen Orta Asya'nın stratejik önemini tanımasını kabul etmesini bekliyoruz. Biz Macarlar Türk dünyasının bu konuda büyük destekçisiyiz. Bildiğiniz gibi Macaristan savaşa karşı barış görüşmelerinin olması gerektiğini bir ateşkes olması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla biz de sizle birlikte savaş değil barış tarafındayız. Macaristan olarak size bir kere daha bu yönde attığınız adımlardan dolayı teşekkür etmek isterim. Ukrayna Avrupa'nın Avrupa Birliği'ne komşu ülkesi ve Ukrayna'da barış olursa Avrupa'nın güvenliği sağlanır. O yüzden barışı savunduğumuzda Macaristan'ın güvenliğini de savunmuş oluyoruz" diye konuştu.

"ÇOK YOĞUN İŞ BİRLİĞİ YAPMAZSAK BAŞARIYA ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Macaristan'ın enerji konusunda çeşitlendirmeden yana olduğunu belirten Orban, "Çok yoğun iş birliği yapmazsak sizinle burada başarıya ulaşmak mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok teşekkür etmek isterim. Macaristan Türkiye'ye güvenilir bir transit ülke olduğu için enerji tedarikinde çok teşekkür etmek isteriz. Güvenli bir şekilde enerji sağladığı için Macaristan'a sayın Aliyev'e de çok teşekkür etmek isterim. En önemli doğal gaz ve petrol sahalarından yatırım yapılmasını mümkün kıldı. Bu sayesinde bu sayede Macarlar da bu alanda piyasaya, pazara giriyorlar ve ben çok teşekkür ederim" dedi.