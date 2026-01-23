İSTANBUL 13°C / 8°C
Dünya

Orban'dan Zelenski'ye sert çıkış: Çizgiyi aştı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Davos'ta gerçekleştirdiği konuşması nedeniyle eleştirerek, 'Zelenski Davos'ta çizgiyi aştı' dedi.

IHA23 Ocak 2026 Cuma 14:39 - Güncelleme:

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dünya Ekonomik Forumu'nun gerçekleştirildiği İsviçre'nin Davos kasabasında konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi sosyal medya hesabından eleştirdi.

Açıklamasına "Zelenski Davos'ta çizgiyi aştı" diyerek başlayan Orban, "Macaristan'da seçimler yaklaşırken, yine Macar hükümetini ve beni şahsen hedef alması yeni bir şey değil. Ancak şaşırtıcı olan konuşmasında her Avrupa liderini eleştirmesiydi. Gönderilen desteğin yetersiz olduğunu, silahların yetersiz olduğunu ve Avrupa'nın kararlılığının yetersiz olduğunu söylüyor" dedi.

Brüksel'den yanıt almak için uzun süre beklemeye gerek kalmadığını kaydeden Orban, "Dün gece Von der Leyen, Ukrayna'nın kalkınması için bir yol haritası sundu. Bu yol haritasında Brükselliler Ukrayna'nın her talebini kabul etti. Ukrayna için 800 milyar dolar, 2027'ye kadar hızlandırılmış AB üyeliği ve 2040'a kadar devam eden destek. Durum bu. Başkan Zelenski her şeyi tersine çevirmiş durumda ama Brükselliler ödemeye istekli. Bununla ilgili birkaç sözümüz olacak. Brüksel'e net bir mesaj gönderebileceğimiz bir ulusal imza kampanyası geliyor. Ödemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

