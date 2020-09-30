star.com.tr 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:47 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 15:55

İşgalci Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan'ın sivil yerleşim alanlarına düzenlediği alçak saldırılar sonrası, Azerbaycan Ordusu harekete geçerek işgal altındaki Dağlık Karabağ'da ilerlemeye başladı.



Kardeş Azerbaycan ordusunun işgalcilere karşı verdiği amansız mücadele, Azerbaycan halkından büyük destek görüyor. Cepheye gitmek isteyen on binlerce insan, Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığına başvuruda bulundu.

Bakanlığın başvurulara ilişkin açıklamasında, 'Azerbaycan Ordusunun topraklarımızın kurtuluşu için düşmana karşı savaşlarındaki başarısı, halkımızın savaşma azmini yükseltti. Azerbaycan askerinin başarısından cesaret alan on binlerce yurttaşımız Savunma Bakanlığına başvurdu ve ordumuzla gönüllü olarak savaşlara katılma arzusunu dile getirdi.' ifadeleri yer aldı.

MİLLETİN DESTEĞİNE TEŞEKKÜR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklama ile orduya verdikleri destek için Azerbaycan halkına teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerine manevi desteği için teşekkür eder ve savaşa katılmak ve personelin yanında olmak isteyen herkese derin şükranlarını sunar.

Bakanlık ayrıca, savaş tecrübesi olan vatandaşların askeri birliklere değil, Seferberlik ve Askere Alma başvurusu yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Savaşa gönüllü katılmak isteyen ve savaş tecrübesi olan vatandaşlarımızın askeri birliklere değil, Seferberlik ve Askere Alma Devlet Hizmetine başvurmaları gerektiğini belirtiyoruz.

Zafer bizimle! Vatan işgalden kurtulacak!

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