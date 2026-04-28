Halevi, bir televizyon kanalına, Mısır'ın 26-30 Nisan tarihlerinde İsrail sınırındaki Sina vilayetinde düzenlediği askeri tatbikatları eleştirdi.

İsrailli milletvekili, "Mısır ordusunun sınır kasabalarına 100 metre mesafede sınırımızda yapacağını duyurduğu tatbikatlar ve atış talimleri, daha geniş ve endişe verici bir tablonun sadece bir belirtisidir." dedi.

Halevi, Mısır'ın Sina'da askeri altyapı kurarak ve modern bir ordu oluşturarak İsrail ile barış anlaşmasını "sistematik bir şekilde" ihlal ettiğini iddia etti.

Yalnızca anlaşmanın İsrail'i tehlikelerden korumayacağını öne süren Halevi, İsrail ordusunun Mısır sınırında yaklaşımını değiştirmesini ve tamamen farklı bir şekilde konuşlanması gerektiğini savundu.

Halevi, Mısır'ın kendi topraklarındaki askeri tatbikatını "ihlal" olarak niteleyerek, İsrail'in buna karşı siyasi yollar üzerinden karşılık vermesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Mısır, askeri tatbikat ve İsrailli milletvekilinin iddialarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İSRAİLLİLER, MISIR'IN TATBİKAT YAPACAĞINI ÖĞRENİNCE "ÖFKELENDİ"

İsrail kaynakları da Mısır'ın tatbikatına ilişkin bilgilerin iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonu mekanizması aracılığıyla İsrail'den geldiğini belirtti.

Sina'da yürütülen tatbikatların rutin askeri faaliyetlerin bir parçası olduğu ve Camp David Anlaşması hükümlerini ihlal etmediği aktarıldı.

İsrail 24 televizyonunun haberinde, Mısır sınırındaki güvenlik güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, "Mısır ordusunun sınıra 100 metre uzaklıkta gerçek mühimmat da kullanarak askeri tatbikat yapacağını bu sabah öğrendikten sonra öfkelendikleri" belirtildi.

İsrailli sağ görüşlü siyasetçiler son 2 yılda Mısır ordusunun Sina'daki varlığına karşı kışkırtıcı söylemlerde bulundu.

ABD'ye Mısır'ın Sina'daki askeri varlığını azaltması için baskı yapma çağrısında da bulunan İsrailliler, Mısır'ın saldırı amaçlı altyapı kurduğu ve kara çatışması hazırlıkları iddiaları ortaya attı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 5 Şubat'ta İsrail Meclisindeki Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi toplantısında Mısır ordusunun kapasitesini artırmasına karşı uyarıda bulunarak, İsrail sınırına yönelik yığılmanın engellenmesi çağrısı yaptı.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise son 2 yılda birçok kez Mısır'ı hedef alan açıklamalarda bulunarak, İsrail'in güvenliğini tehdit ettiğini öne sürdü.