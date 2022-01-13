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Dünya

Orduda kritik reform! Kardeş ülke Türkiye ile uyumlu hale getirdi

Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, Azerbaycan Yüksek Harp Okulunun programının Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Üniversitesinde okutulan programla uyumlu hale getirildiğini söyledi. Orduda yapılan reformu değerlendiren Hasanov, 'Azerbaycan ordusunda profesyonel subay yetiştirmek için atılan önemli adımlardan biridir.' dedi.

AA13 Ocak 2022 Perşembe 11:06 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:59
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasanov, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in adını taşıyan Azerbaycan Yüksek Harp Okulunu ziyaret ederek öğrenci ve eğitim kadrosuyla bir araya geldi.

Hasanov, burada yaptığı konuşmada, 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferde kardeş Türkiye'nin manevi ve siyasi desteğinin önemli rol oynadığını vurguladı.

Orduda yapılan reformlardan bahseden Hasanov, "Yüksek Harp Okulu programı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Üniversitesinde okutulan programla uyumlu hale getirildi. Bu da Azerbaycan ordusunda profesyonel subay yetiştirmek için atılan önemli adımlardan biridir." dedi.

  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı
  • Türk ordusu
  • Karabağ Savaşı

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