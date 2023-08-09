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Dünya

Orduda asker sayıları düştü! Komşu harekete geçiyor: Yüksek maaş kampanyası başlattılar

Komünizm rejiminden sonra 100 bin kişilik bir orduya sahip olan Bulgaristan'ın 2007'de orduda süreli askerliğe son vermesi kadro açığını da berberinde getirdi. Ordusundaki kadro açığı için çözüm arayışına giren Bulgaristan, eksikliği kapatma adına maaş artışı ve kariyer fırsatları oluşturacak kampanyalar düzenlemeye başladı.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 13:39 - Güncelleme:
Orduda asker sayıları düştü! Komşu harekete geçiyor: Yüksek maaş kampanyası başlattılar
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Bulgaristan silahlı kuvvetlerinde yıllardır süren kadro yetersizliği endişe oluşturmaya devam ediyor. Kadro açığına çözüm arayan Bulgaristan, birçok kariyer düzelmesine gitti.

KOMŞU ORDU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Savunma Bakanı Todor Tagarev ve Genelkurmay Başkanı Amiral Emil Eftimov'un bir araya gelerek ordunun kadro açığı ve modernizasyon ihtiyaçlarını ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Radev'in toplantıda ordudaki kadro azalmasına son verilmesi ve nitelikli personelin yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptığı bildirildi.

Savunma Bakanı Tagarev, silahlı kuvvetlerdeki personel açığının yüzde 20 civarında olduğunu bildirmişti.

Bulgaristan'ın 1989 yılında komünizm rejimi sona erdiğindeki nüfusu 8 milyona yakındı ve yaklaşık 100 bin kişilik bir orduya sahipti.

Eski Varşova Paktı üyesi olan ülkenin 2004 yılında NATO'ya kabul edilmesinin ardından, 2007'de orduda süreli askerliğe son verilmişti.

5 BİNDEN FAZLA AÇIK VAR

Son nüfus sayım sonuçlarına göre 6 milyon nüfuslu Bulgaristan'ın ordusu tamamen profesyonelleştirilmiş ve Savunma Bakanlığının kadrosu 37 bin olarak belirlenmişti. Bu sayının 8 bin sivil, 29 bin askeri kadrodan oluşması gerekiyor.

Savunma Bakanlığı, kadro açığını kapatmak üzere maaş artışı ve kariyer fırsatları yaratmaya dayalı farklı kampanyalar düzenliyor.

Buna karşın yıllardır doldurulamayan kadro açığının hala 5 binden fazla olduğu tahmin ediliyor.

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